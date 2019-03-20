В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

В районе турецкого курорта Анталья произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
M6.2 #earthquake (#deprem) strikes 123 km NW of #Antalya (#Turkey) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5Uy64I4p5H— EMSC (@LastQuake) 20 марта 2019 г.
Толчки были зафиксированы в 123 километрах северо-западнее города. Очаг располагался на глубине двух километров.
Ранее Лайф сообщал о землетрясении магнитудой 5,2 в Индонезии.
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