В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,2

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В районе турецкого курорта Анталья произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Толчки были зафиксированы в 123 километрах северо-западнее города. Очаг располагался на глубине двух километров.

Ранее Лайф сообщал о землетрясении магнитудой 5,2 в Индонезии.

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