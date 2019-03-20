Белоруссия разместит в России гособлигации на 30 миллиардов рублей

Срок обращения белорусских ценных бумаг на территории нашей страны составит не менее 1092 дней.

Белоруссия разместит в России государственные облигации на сумму до 30 миллиардов российских рублей. Об этом говорится в постановлениях правительства и распоряжениях премьер-министра, размещённых в среду на национальном правовом интернет-портале республики.

Отмечается, что осуществление эмиссии государственных ценных бумаг поручено Министерству финансов в ближайшие два года с 2019 г. по 2020 г. Срок обращения должен составить не менее 1092 дней на территории нашей страны.

Также, согласно источнику, денежные суммы, полученные от размещения ценных бумаг, будут зачисляться на счёт Минфина Белоруссии в "Газпромбанке ".

Ранее Лайф писал о том, что Министерство финансов РФ приняло решение о дополнительном выпуске облигаций федерального займа для физических лиц.