В России расширили список услуг в МФЦ

Правительство РФ расширило список услуг, которые оказываются в МФЦ. Теперь граждане предпенсионного возраста могут получить в центрах информацию об отнесении их к этой категории в пенсионном фонде. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Для граждан упомянутой категории установлено право на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи.

Изменения также коснутся услуг, получаемых по принципу одного окна в МФЦ. Нововведение сделано для более быстрого и своевременного информирования населения.

Ранее Лайф рассказывал, что с 2019 года россияне смогут оформлять загранпаспорта в криптокабинах, которые появятся в МФЦ.