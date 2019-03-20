В России расширили список услуг в МФЦ

Правительство РФ расширило список услуг, которые оказываются в МФЦ. Теперь граждане предпенсионного возраста могут получить в центрах информацию об отнесении их к этой категории в пенсионном фонде. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Для граждан упомянутой категории установлено право на получение налоговых льгот, социальной защиты и помощи.
Изменения также коснутся услуг, получаемых по принципу одного окна в МФЦ. Нововведение сделано для более быстрого и своевременного информирования населения.
Ранее Лайф рассказывал, что с 2019 года россияне смогут оформлять загранпаспорта в криптокабинах, которые появятся в МФЦ.
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