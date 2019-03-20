Токаев удостоил Назарбаева звания "Народный герой"

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Токаев удостоил Назарбаева звания "Народный герой"

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Фото: © РИА Новости

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после своего вступления в должность удостоил первого президента страны Нурсултана Назарбаева званиями "Народный герой" и "Герой труда".

Думаю, все согласятся, что елбасы (лидер нации. — Прим. Лайфа.) достоин награждения высшими званиями нашей страны — "Халык кахарманы" (Народный герой) и "Енбек ери" (Герой труда)

Касым-Жомарт Токаев

Лицам, которые удостоились звания "Народный герой", вручается также знак особого отличия "Золотая звезда".

Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, объявил о своей отставке. Он и назвал Токаева временным преемником. Сегодня Токаев вступил в должность президента Казахстана.

Со сцены — за кулисы. Назарбаев уходит, чтобы остаться

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