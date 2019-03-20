В Якутии создали спецкомиссию для борьбы с нелегальной миграцией

Государственное собрание региона выступило за усиление мер по борьбе с незаконной миграцией после совершения одним из приезжих резонансного преступления.

Парламент Якутии поддержал усиление мер по борьбе с нелегальной миграцией и незаконным бизнесом. Как сообщает пресс-служба госсобрания республики (Ил Тумэн), для этого будет создана специальная постоянно действующая парламентско-общественная комиссия.

Председатель Ил Тумэн Пётр Гоголев подчеркнул, что народные депутаты республики полностью солидарны как с мнением местных жителей, так и с мнением главы Якутии, которых возмутило тяжкое преступление, совершённое в отношении жительницы Якутска. Депутаты также выступили с категорическим осуждением произошедшего.

— Сегодня проблема с притоком мигрантов становится актуальной не только для центральных регионов России, стран Евросоюза и других государств, но и для Якутии. Государственное собрание поддерживает усиление мер борьбы против нелегальной миграции и незаконного предпринимательства как одного из основных её источников. В этом мы солидарны с нашими согражданами и позицией главы республики, — цитирует пресс-служба слова Гоголева.

Напомним, Следственное управление СКР по Якутии возбудило уголовное дело по факту изнасилования и похищения женщины. По данным следствия, 17 марта на жительницу Якутска напал мужчина. Позднее информация о том, что к преступлению причастны выходцы из Средней Азии, вызвала общественный резонанс в регионе. В Якутске прошёл стихийный митинг. Власти республики встретились с гражданами и обещали, что виновные в преступлении не уйдут от ответственности.