В Москве избили и ограбили шеф-повара, который кормил президентов и королей

Неизвестные забрали у мужчины бумажник с 50 тысячами рублей, документы, часы за 7 тысяч евро и мобильный телефон.

На севере Москвы утром 16 марта избили и ограбили шеф-повара Radisson Royal Moscow, уроженца Аргентины Карлоса Мартина Репетто, когда он шёл к своему автомобилю. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что неизвестные ударили мужчину по голове, в результате чего он потерял сознание. Тогда они забрали у него бумажник с 50 тысячами рублей, документы, часы за 7 тысяч евро и мобильный телефон.

После того как преступники скрылись, повар нашёл свои документы на ближайшей мусорке. По данным телеграм-канала, заявлять в полицию он не стал.

Карлос Мартин Репетто — это повар топ-класса, в своё время кормивший короля Испании, Фиделя Кастро, президента Аргентины, Джорджа В. Буша, министров и премьер-министров разных стран, а также Лионеля Месси, Антонио Бандераса, Мадонну, Пенелопу Крус, Дженнифер Лопес и других знаменитостей.