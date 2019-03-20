В Забайкалье проверяют воинские части после данных о массовом избиении срочников

Опубликованные ранее в СМИ сведения назвали "абсурдными" и напомнили о ежедневных медицинских осмотрах.

Воинские части в Забайкальском крае проверят после сообщений СМИ о массовом избиении срочников в части в районе полигона Цугол. Об этом РИА "Новости" рассказал начальник пресс-службы Восточного военного округа Александр Гордеев.

Ранее об этом сообщили местные СМИ, которые также рассказали о регулярных звонках Комитета солдатских матерей с просьбами разобраться. В итоге общественницы передали информацию в военную прокуратуру.

— Несмотря на отсутствие в публикациях информации о конкретных случаях нарушений, а лишь огульное обвинение всех и вся, комиссиями штаба ВВО совместно с правоохранительными органами проводится проверка всех соединений и воинских частей, дислоцированных в регионе, — заявил Гордеев.

Он отметил "абсурдность" опубликованных сведений и напомнил, что в каждой части размещены плакаты с телефонами горячих линий окружного штаба и правоохранительных органов, а командование постоянно контролирует данный вопрос.

Кроме того, он напомнил о ежедневных телесных осмотрах и о том, что малейшее нарушение воинской дисциплины несёт жёсткие меры ответственности.