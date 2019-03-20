Программу маткапитала планируют продлить до 2024 года

Минтруд приступит к разработке и внесению необходимых предложений по продлению в России программы материнского капитала.

Министерство труда РФ предложило продлить программу материнского капитала до 2024 года, сообщают "Известия".

Соответствующая подготовка предложений по продлению программы уже включена в список мероприятия стратегического планирования Министерства труда. Согласно документу, проект планируется реализовать в рамках "Финансовой поддержки семей при рождении детей", рассчитанной до 2024 года. Предложения должны быть выдвинуты до конца третьего квартала этого года.

Будет ли программа продлена дальше, не уточняется. Однако в 2019 году специалисты Минтруда планируют провести исследование эффективности данной системы, заявили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2018 года вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что программа материнского капитала будет продлена после 2021 года "с высокой долей вероятности". По её словам, на сегодняшний день в Российской Федерации из-за демографического провала ситуация с рождаемостью развивается нелучшим образом. А программа маткапитала вносит существенный вклад в благополучие российских семей и является мотивирующим фактором.

Ранее Лайф писал о том, что в России к 2021 году размер материнского капитала поднимется до 489 тысяч рублей.