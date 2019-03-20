Путин указал, как важно беречь языки коренных народов

Глава государства отметил, что Россия по праву гордится статусом одной из крупнейших мировых держав, где в мире и согласии живут представители около двухсот национальностей.

Проблема сохранения языков коренных жителей имеет общемировое значение, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам, организаторам и гостям международного форума "Год языков коренных народов в России" в Ханты-Мансийске, которая опубликована на сайте Кремля.

— Проблема сбережения языков коренных народов имеет важное, без преувеличения общемировое значение. Символично, что 2019 год объявлен Генассамблеей ООН Международным годом языков коренных народов. Сегодня к этой инициативе присоединяется наша страна, — поясняется в телеграмме.

Путин отметил, что РФ по праву гордится статусом одной из крупнейших мировых держав, где в мире и согласии живут представители около двухсот национальностей. Он подчеркнул, что обычаи, традиции, язык, хозяйственный уклад коренных жителей — это общее достояние, которое формирует "культурное и этническое многообразие и истинное богатство" нашей страны.

Глава государства добавил, что РФ и впредь будет вести комплексную работу по поддержке всех языков нашей многонациональной страны. Путин выразил уверенность, что форум пройдёт в конструктивном и созидательном ключе, а планы его участников непременно воплотятся в жизнь.