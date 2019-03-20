Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ, установив новый рекорд

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Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на ЧМ, установив новый рекорд

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

В первой десятке оказались все три российских дуэта. Забияко — Энберт остановились в шаге от тройки лидеров, а Бойкова — Козловский — шестые.

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу в соревновании спортивных пар на чемпионате мира, который проходит в эти дни в японской Сайтаме.

Россияне сумели набрать 81,21 балла, что стало новым мировым рекордом в этом виде программы. Вторыми идут Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая, набравшие 79,24 балла, а третьими — Чэн Пэн и Ян Цзинь (73,96).

В первой десятке оказались все три российских дуэта. Пара Наталья Забияко — Александр Энберт остановились в шаге от тройки лидеров, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — шестые.

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