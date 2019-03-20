Глыба льда упала на беременную женщину в Екатеринбурге

Читайте также

Глыба льда упала на беременную женщину в Екатеринбурге

70

Местные жители просили управляющую компанию почистить крышу, но никакого результата это не дало.

Беременная женщина пострадала при падении на неё глыбы льда с крыши одного из жилых домов Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

<p>Фото: © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/club105022868" target="_blank">ЧП Екатеринбург</a></p>

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в центре города 19 марта. Женщина получили черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра.

<p>Фото: © ВКонтакте / <a href="https://vk.com/club105022868" target="_blank">ЧП Екатеринбург</a></p>

Как отмечает издание E1, жители обращались в управляющую компанию с просьбой почистить крышу, но никакого результата это не дало.

Сейчас же директору УК прокуратура внесла представление.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×