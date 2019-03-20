Глыба льда упала на беременную женщину в Екатеринбурге

Беременная женщина пострадала при падении на неё глыбы льда с крыши одного из жилых домов Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что инцидент произошёл в центре города 19 марта. Женщина получили черепно-мозговую травму и ушиб правого бедра.
Как отмечает издание E1, жители обращались в управляющую компанию с просьбой почистить крышу, но никакого результата это не дало.
Сейчас же директору УК прокуратура внесла представление.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени