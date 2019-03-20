В московском "Зарядье" проведут лекцию о мужских заболеваниях

Слушатели также смогут узнать о том, как обнаружить различные болезни на ранних стадиях.

Жители столицы смогут попасть на лекцию о профилактике и лечении мужских заболеваний, которая состоится в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье" 28 марта. Об этом говорится на портале Правительства Москвы.

Лекцию будет читать главный специалист-уролог Депздрава Москвы, доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь. Он расскажет о здоровом образе жизни и главных заболеваниях предстательной железы. Также слушатели смогут узнать о средствах профилактики и способах обнаружения разных болезней на ранней стадии.

Мероприятие состоится в рамках цикла лекций о здоровье и медицине "Бегу к врачу", который организован московским Департаментом здравоохранения. Начало запланировано на 19:00. Вход бесплатный, но желающим попасть на лекцию надо зарегистрироваться на сайте проекта "Бегу к врачу".