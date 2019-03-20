В Северодвинске ФСБ накрыла ячейку "Свидетелей Иеговы"

Участники организации проводили конспиративные встречи и индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов.

В Северодвинске правоохранители пресекли деятельность ячейки организации "Свидетели Иеговы"*, информирует пресс-служба УФСБ по Архангельской области.

В Северодвинске Архангельской области пресечена незаконная деятельность ячейки экстремистской международной религиозной организации "Свидетели Иеговы" УФСБ по Архангельской области

Сообщается, что в отношении трёх местных жителей возбуждено дело по статье УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". По информации следствия, подозреваемые, зная о ликвидации в РФ этой организации, самостоятельно продолжили её деятельность в городе, проводя "конспиративные встречи и индивидуальные занятия по изучению экстремистских материалов", а также вовлекая новых участников и "пропагандируя идеи запрещённой в РФ организации".

Согласно законодательству, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде тюремного срока до 10 лет.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.