Forbes назвал самые надёжные российские банки

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Forbes назвал самые надёжные российские банки

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Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

Эксперты журнала отмечают, что работа частных банков становится всё более прозрачной.

Эксперты Forbes составили рейтинг из 100 самых надёжных банков России. Лидером в этом году стал "Юникредит банк".

Следом расположился "Райффайзенбанк", а тройку лидеров замкнул прошлогодний победитель "Росбанк". В десятку также попали Сбербанк, ВТБ, "Ситибанк", "Инг банк", "Нордеа", HSBC и "Креди агриколь".

Любопытно, но большая часть участников рейтинга — "дочки" иностранных банков или же крупнейшие российские кредитные учреждения. Для составления списка были учтены рейтинги и финансовые показатели ведущих организаций страны.

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