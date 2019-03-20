Forbes назвал самые надёжные российские банки

Эксперты Forbes составили рейтинг из 100 самых надёжных банков России. Лидером в этом году стал "Юникредит банк".
Следом расположился "Райффайзенбанк", а тройку лидеров замкнул прошлогодний победитель "Росбанк". В десятку также попали Сбербанк, ВТБ, "Ситибанк", "Инг банк", "Нордеа", HSBC и "Креди агриколь".
Любопытно, но большая часть участников рейтинга — "дочки" иностранных банков или же крупнейшие российские кредитные учреждения. Для составления списка были учтены рейтинги и финансовые показатели ведущих организаций страны.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени