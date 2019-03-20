Бизнесмена из Новой Зеландии арестовали за публикацию стрима с терактом

44-летний предприниматель из Новой Зеландии был арестован по обвинению в распространении видеозаписи теракта, который произошёл днём 15 марта (13:45 по местному времени). Об этом сообщает местная газета New Zealand Herald.

Отмечается, что сегодня бизнесмен из Крайстчерча предстал перед судом. Ему были предъявлены обвинения в распространении прямой трансляции "массовых убийств в мечети Динс-Аве". Суд отказал Арпсу в просьбе об освобождении под залог и заключил его под стражу до следующего разбирательства, назначенного на 15 апреля.

По предоставленной информации, Арпс является директором компании, которая находится под пристальным вниманием служб из-за того, что в её логотипе фигурирует нацистская символика, та же, что использовалась в манифесте "новозеландского Брейвика".

Компания Beneficial Insulation использовала при создании логотипа "чёрное солнце" — эзотерический оккультный символ, который широко использовался в нацистском мистицизме времён Третьего рейха. На сегодняшний день символика употребляется в качестве эмблемы организаций неонацистов и националистов.

Напомним, что днём 15 марта несколько мужчин ворвались в две мечети и открыли огонь по прихожанам города Крайстчерча, расположенного на южном острове Новой Зеландии. Жертвами нападения стали 49 человек, ещё около 50 получили ранения. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов.