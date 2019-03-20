Росстат нашёл связь между бедностью и одиночеством

Почти половина россиян, которые считают, что недостаточно зарабатывают, испытывают чувство одиночества. Об этом говорится в исследовании Росстата, которое оказалось в распоряжении РБК.

Пятая часть опрошенных поведала о частом чувстве одиночества. При этом доля одиноких россиян с высоким уровнем доходов значительно ниже — 16,7%. Немногим больше таковых со средним уровнем заработка — 23,8%.

Любопытно, но тревожное чувство больше беспокоит представительниц прекрасного пола — 30,2% против 18,3% у мужчин.