Прокуратура Франции предъявила обвинения сенатору Сулейману Керимову

Сенатору Сулейману Керимову предъявлено во Франции обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра.

— Господин Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, — сказал прокурор.

Он добавил, что сенатор "помещён под судебный контроль". Он предусматривает, в частности, внесение залога в 20 миллионов евро.