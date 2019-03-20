Прокуратура Франции предъявила обвинения сенатору Сулейману Керимову

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Прокуратура Франции предъявила обвинения сенатору Сулейману Керимову

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Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

Сенатору Сулейману Керимову предъявлено во Франции обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра.

Господин Керимов вчера предстал перед судебным следователем, ему предъявлены обвинения, — сказал прокурор.

Он добавил, что сенатор "помещён под судебный контроль". Он предусматривает, в частности, внесение залога в 20 миллионов евро.

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