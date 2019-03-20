Путин дал старт освоению Харасавэйского месторождения на Ямале

Российский лидер отметил, что новый проект даст толчок для роста национальной экономики.

Президент России Владимир Путин сообщил о запуске нового проекта ПАО "Газпром" — Харасавэйского месторождения на Ямале. Об этом он сказал по телемосту с ЯНАО.

Мы сегодня даём старт новому большому проекту компании "Газпром". Приступаем к полномасштабному обустройству крупного Харасавэйского месторождения на Ямале Владимир Путин

По словам российского лидера, вместе с месторождением будет обустраиваться и весь регион, новый проект даст толчок для роста национальной экономики.

Путин подчеркнул, что запасы этого месторождения огромны.

Общие запасы газа на Ямале составляют, по оценкам экспертов, более 16 триллионов кубометров голубого топлива.