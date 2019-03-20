Путин назначил Хорохордина врио главы Алтая, приняв отставку Бердникова

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Путин назначил Хорохордина врио главы Алтая, приняв отставку Бердникова

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Президент России Владимир Путин и глава Республики Алтай Александр Бердников. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Бердникова. Как поясняет Кремль, врио назначен Олег Хорохордин.

В связи с заявлением главы Республики Алтай Бердникова Александра Васильевича о досрочном прекращении полномочий... постановляю принять отставку главы Республики Алтай по собственному желанию, — говорится в указе президента.

На должность врио главы республики назначен Олег Хорохордин. Он был председателям Совета НП "ГЛОНАСС", а также участвовал во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Как уже сообщал Лайф, ранее Бердников объявил, что уходит в отставку. По его словам, 13 лет на должности главы региона — довольно длительный срок.

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