В Астане установят монумент в честь Назарбаева

Для того чтобы увековечить память первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, правительство страны воздвигнет в столице республики монумент в его честь. Данное решение было принято временным главой государства Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает международное информационное агентство Sputnik.

Ранее Лайф писал о том, что Токаев предложил переименовать Астану в Нурсултан и назвать все центральные улицы областных городов страны именем Назарбаева.

Напомним, что 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет. Обязанности президента до выборов президента будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с 24 апреля 1990 года. На последний, пятый президентский срок он был переизбран в ходе досрочных президентских выборов в 2015 году. Известно, что теперь он возглавит Совет безопасности республики.