Дочь Назарбаева возглавила Сенат Казахстана

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига стала председателем сената страны. Её кандидатура была предложена новым президентом Касым-Жомартом Токаевым, а затем в сенате состоялось голосование.

Выборы нового спикера были связаны с тем, что прошлый председатель сената Токаев вступил в должность президента после отставки Нурсултана Назарбаева.

Счётная комиссия подсчитала голоса, и её председатель сообщил, что председателем сената была избрана Дарига Назарбаева.