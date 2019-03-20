Дочь Назарбаева возглавила Сенат Казахстана

Читайте также

Дочь Назарбаева возглавила Сенат Казахстана

17

Дарига Назарбаева. Фото: © РИА Новости / Владимир Вяткин

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига стала председателем сената страны. Её кандидатура была предложена новым президентом Касым-Жомартом Токаевым, а затем в сенате состоялось голосование.

Выборы нового спикера были связаны с тем, что прошлый председатель сената Токаев вступил в должность президента после отставки Нурсултана Назарбаева.

Счётная комиссия подсчитала голоса, и её председатель сообщил, что председателем сената была избрана Дарига Назарбаева.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×