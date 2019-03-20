ВМФ в декабре получит четвёртую АПЛ класса "Борей"

В это же время планируется передача второй подводной лодки класса "Ясень" — "Казань".

Передача четвёртой АПЛ класса "Борей" "Князь Владимир" ВМФ планируется в декабре 2019 года. Об этом РИА "Новости" рассказал гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

— Четвёртая подлодка класса "Борей" "Князь Владимир" будет передана флоту в декабре 2019 года, в это же время планируется передача второго "Ясеня" — "Казань", — заявил Будниченко.

Он также отметил, что переноса сроков не планируется.

Ранее Минобороны РФ показало видео испытаний новой подводной лодки проекта "Борей", вооружённого ракетным комплексом "Булава".