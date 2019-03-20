Брянские коммунисты покинули КПРФ после скандала с Грудининым

По словам одного из бывших членов партии, причиной ухода стала позиция руководства обкома и центрального аппарата, из-за которых у молодёжи нет будущего.

Второй секретарь Жуковского райкома КПРФ Дмитрий Половинкин сообщил, что покинул партию спустя 16 лет работы в ней. Как отметил коммунист, его примеру последовали ещё несколько членов партии. Причиной ухода стала политика брянского и центрального руководства партии, в частности молодёжь на местах не имеет перспектив, а также роль сыграла передача мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.

— Друзья, сегодня несколько тяжёлый день — после 16 лет активной, тяжёлой и бескорыстной работы я покинул ряды КПРФ. Так же поступили некоторые мои товарищи. Накопилось слишком много причин сделать это. Причин, не оставляющих принципиальному человеку выбора... Жизнь продолжается без партбилета в кармане. На моей активности в общественных делах это никак не скажется, — написал Дмитрий на своей странице в "Инстаграме".

Как пояснил порталу "БрянскToday" сам Дмитрий Половинкин, кадровая политика партии КПРФ оставляет молодёжь без перспектив.

— У нашей молодёжи нет никаких перспектив. У них нет карьерного роста, хотя в партии много молодых, активных, талантливых людей, которые хотят действовать, — заявил покинувший партию коммунист.

Половинкин отмечает также, что лично его возмутила ситуация с Павлом Грудининым, который получил депутатский мандат, принадлежавший ранее вице-президенту Российской академии наук Жоресу Алфёрову, который скончался 1 марта.

Коммунист заявил, что местная молодёжь всё это видит и прекрасно всё понимает. Дмитрий Половинкин пока не знает, будет ли дальше заниматься политической деятельностью, однако отмечает, что не бросит свои общественные проекты, в частности работу с трудными подростками.

Как сообщал Лайф, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павлу Грудинину будет передан депутатский мандат вице-президента Российской академии наук Жореса Алфёрова, который скончался 1 марта. По словам политика, решение было принято на президиуме ЦК партии. Однако некоторые члены КПРФ не подтвердили участие в президиуме по передаче мандата Грудинину.