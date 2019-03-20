Брянские коммунисты покинули КПРФ после скандала с Грудининым

Второй секретарь Жуковского райкома КПРФ Дмитрий Половинкин сообщил, что покинул партию спустя 16 лет работы в ней. Как отметил коммунист, его примеру последовали ещё несколько членов партии. Причиной ухода стала политика брянского и центрального руководства партии, в частности молодёжь на местах не имеет перспектив, а также роль сыграла передача мандата депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину.
— Друзья, сегодня несколько тяжёлый день — после 16 лет активной, тяжёлой и бескорыстной работы я покинул ряды КПРФ. Так же поступили некоторые мои товарищи. Накопилось слишком много причин сделать это. Причин, не оставляющих принципиальному человеку выбора... Жизнь продолжается без партбилета в кармане. На моей активности в общественных делах это никак не скажется, — написал Дмитрий на своей странице в "Инстаграме".
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#жуковка#брянск#кпрф#коммунистическаяпартия#gorod_bryansk#политика Друзья, сегодня несколько тяжёлый день - после 16 лет активной, тяжёлой и бескорыстно работы я покинул ряды КПРФ. Так же поступили некоторые мои товарищи. Накопилось слишком много причин сделать это. Причин, не оставляющих принципиальному человеку выбора... Жизнь продолжается без партбилета в кармане... На моей активности в общественных делах это никак не скажется.✊
Как пояснил порталу "БрянскToday" сам Дмитрий Половинкин, кадровая политика партии КПРФ оставляет молодёжь без перспектив.
— У нашей молодёжи нет никаких перспектив. У них нет карьерного роста, хотя в партии много молодых, активных, талантливых людей, которые хотят действовать, — заявил покинувший партию коммунист.
Половинкин отмечает также, что лично его возмутила ситуация с Павлом Грудининым, который получил депутатский мандат, принадлежавший ранее вице-президенту Российской академии наук Жоресу Алфёрову, который скончался 1 марта.
Коммунист заявил, что местная молодёжь всё это видит и прекрасно всё понимает. Дмитрий Половинкин пока не знает, будет ли дальше заниматься политической деятельностью, однако отмечает, что не бросит свои общественные проекты, в частности работу с трудными подростками.
Как сообщал Лайф, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Павлу Грудинину будет передан депутатский мандат вице-президента Российской академии наук Жореса Алфёрова, который скончался 1 марта. По словам политика, решение было принято на президиуме ЦК партии. Однако некоторые члены КПРФ не подтвердили участие в президиуме по передаче мандата Грудинину.
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