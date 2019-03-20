"Уральские авиалинии" отказались от 67 маршрутов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" лишилась допуска на 67 своих маршрутов. Об этом говорится в документах Росавиации.
Причиной такого решения называется самостоятельный отказ. Речь идёт о направлениях из Волгограда, Сочи и ряда других городов России и мира.
Как заявили РБК в пресс-службе компании, "Уральские авиалинии" намерены усовершенствовать и оптимизировать свою маршрутную сеть, а также увеличить эффективность работы.
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