"Уральские авиалинии" отказались от 67 маршрутов

Перевозчик намерен оптимизировать и усовершенствовать маршрутную сеть и увеличить эффективность работы.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" лишилась допуска на 67 своих маршрутов. Об этом говорится в документах Росавиации.

Причиной такого решения называется самостоятельный отказ. Речь идёт о направлениях из Волгограда, Сочи и ряда других городов России и мира.

Как заявили РБК в пресс-службе компании, "Уральские авиалинии" намерены усовершенствовать и оптимизировать свою маршрутную сеть, а также увеличить эффективность работы.