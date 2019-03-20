Путин назначил врио главы Калмыкии спортсмена Хасикова, приняв отставку Орлова

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Калмыкии. Им стал спортсмен Бату Хасиков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, соответствующий указ уже подписан.
Должность главы Калмыкии до Хасикова занимал Алексей Орлов. Президент принял его отставку.
Хасикову 38 лет. Он является кикбоксёром, многократным чемпионом мира, занимался общественной деятельностью, работал советником руководителя Росмолодёжи.
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