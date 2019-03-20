Fox официально стал частью Disney за $71,3 млрд

Теперь у Disney есть права на "Симпсонов", "Людей Икс", "Аватар", "Ледниковый период" и другие франшизы.

Компания Disney официально закрыла сделку по приобретению большей части активов 21st Century Fox. Сумма сделки составила $71,3 млрд. Об этом сообщает THR.

Таким образом, Disney купила права на кинофраншизы и сериалы 21st Century Fox. Вместе с этим у компании теперь во владении есть два ТВ-канала и доля в онлайн-кинотеатре Hulu. Что же касается Fox, то она владеет сетью Fox и каналами Fox News и Fox Sports — они перешли в отдельное юридическое лицо Fox Corporarion.

Сейчас Disney владеет правами на такие франшизы и серии фильмов, как "Аватар", "Дэдпул", "Симпсоны", "Люди Икс", "Ледниковый период", "Футурама", "Фарго", "Легион", "Секретные материалы", "Американская история ужасов", "Чужие" и другие.