Путин провёл рабочую встречу с врио главы Республики Алтай Хорохординым

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Путин провёл рабочую встречу с врио главы Республики Алтай Хорохординым

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Фото: © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время встречи российский лидер проинформировал о своём решении назначить его врио главы региона.

Хорохордин был председателям Совета НП "ГЛОНАСС", а также участвовал во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Должность главы региона ранее занимал Александр Бердников.

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