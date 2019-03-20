Путин провёл рабочую встречу с врио главы Республики Алтай Хорохординым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Во время встречи российский лидер проинформировал о своём решении назначить его врио главы региона.
Хорохордин был председателям Совета НП "ГЛОНАСС", а также участвовал во втором потоке программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.
Должность главы региона ранее занимал Александр Бердников.
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