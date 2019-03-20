Китай уважает решение Назарбаева об отставке

Китай понимает и уважает решение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке. Об этом во время брифинга журналистам заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
— Президент Назарбаев является национальным лидером, которого поддерживает и уважает его народ. Китай понимает и уважает его решение, — заявил Шуан.
Он подчеркнул, что экс-лидер Казахстана был приверженцем развития дружественных отношений с Китаем и продвигал стратегическое партнёрство между странами.
Кроме того, нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева представитель Пекина назвал "добрый другом китайского народа". В Китае верят в перспективу двустороннего сотрудничества.
Накануне стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после того, как принёс присягу. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.
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