Китай уважает решение Назарбаева об отставке

В Пекине также назвали "добрым другом китайского народа" исполняющего обязанности главы республики Токаева.

Китай понимает и уважает решение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об отставке. Об этом во время брифинга журналистам заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

— Президент Назарбаев является национальным лидером, которого поддерживает и уважает его народ. Китай понимает и уважает его решение, — заявил Шуан.

Он подчеркнул, что экс-лидер Казахстана был приверженцем развития дружественных отношений с Китаем и продвигал стратегическое партнёрство между странами.

Кроме того, нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева представитель Пекина назвал "добрый другом китайского народа". В Китае верят в перспективу двустороннего сотрудничества.

Накануне стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана после того, как принёс присягу. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.