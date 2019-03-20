Кей-поп-группа BTS продала 2,6 млн копий своего предстоящего альбома

Кей-поп-группа BTS продала 2,6 млн копий своего будущего альбома Map of the Soul: Persona. Релиз пластинки запланирован на 14 апреля. Об этом сообщает Billboard.
Предварительный заказ группа открыла 13 марта. Предполагается, что новый альбом обойдёт по продажам предыдущие релизы коллектива — пластинки Love Yourself: Answer (продано 2,7 млн) и May Love Love Yourself: Tear (продано 2,3 млн).
Напомним, ранее стало известно, что южнокорейский бойз-бенд использовал одежду СС, прославляя бомбардировки Японии. Участники группы так и не прокомментировали эту ситуацию.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени