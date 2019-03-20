Путин предложил расширить "ипотечные каникулы" до действующих договоров

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Путин предложил расширить "ипотечные каникулы" до действующих договоров

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Фото: © Pixabay 

Президент России Владимир Путин предложил распространить возможность введения "ипотечных каникул" и на уже действующие договоры. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с членами правительства.

По словам Путина, россияне восприняли предложение об "ипотечных каникулах" так, что они будут распространяться на все выданные ипотечные кредиты.

Но, как говорят, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Я вас прошу исполнить именно в таком виде, — сказал российский лидер.

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