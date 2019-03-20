Аксёнов рассказал, сколько машин проехало по Крымскому мосту с его открытия

Глава Крыма Сергей Аксёнов на встрече с президентом и министрами рассказал, сколько машин проехало по мосту через Керченский пролив с момента его открытия.

— На сегодняшний день по Крымскому мосту проехало 4,2 миллиона машин в обе стороны, — доложил Аксёнов российскому лидеру Владимиру Путину.

Отметим, что за этот зимний сезон 2018–2019 Крымский мост благополучно пережил более 900 часов шторма.

Движение по мосту через Керченский пролив было открыто весной 2018 года.