В Сети высмеяли Порошенко за его оправдания о киевском метро

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В Сети высмеяли Порошенко за его оправдания о киевском метро

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Фото: © РИА Новости

Комментаторы сравнили украинского лидера с "брошенной невестой", которая никак не может увидеть, что на самом деле это с ней что-то не так.

Пользователи социальных сетей высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, который обвинил Россию в замедленном развитии Киевского метрополитена.

По мнению комментаторов, украинский лидер старается хоть как-то оправдать то, что за время его нахождения у власти в столице не было построено ни одной новой станции подземки. При этом некоторые пользователи выразили уверенность, что средства и ресурсы ушли на какой-то другой "проект" — например, на копание моря.

Все силы потрачены на копание моря

Порошенко — будто брошенная невеста у венца. С губ не сходит имя обидчика... "Путін ...Володимир Володимирович" ...коль невеста плоха, так, естественно, все кругом виноваты, только не она сама...

А сами строить не пробовали? — удивился Mikhail‏.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия и её "агрессия" помешали развитию Киевского метрополитена.

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