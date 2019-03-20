В Сети высмеяли Порошенко за его оправдания о киевском метро

Комментаторы сравнили украинского лидера с "брошенной невестой", которая никак не может увидеть, что на самом деле это с ней что-то не так.

Пользователи социальных сетей высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, который обвинил Россию в замедленном развитии Киевского метрополитена.

По мнению комментаторов, украинский лидер старается хоть как-то оправдать то, что за время его нахождения у власти в столице не было построено ни одной новой станции подземки. При этом некоторые пользователи выразили уверенность, что средства и ресурсы ушли на какой-то другой "проект" — например, на копание моря.

Петр понимал, что несет чушь, но остановиться уже не мог. — PeisSan (@peissan1) 20 марта 2019 г.

Магазины рошен как грибы после дождя появляются, а с метро как-то не сростается... — JohnNewman (@newmanj0hn) 20 марта 2019 г.

Все силы потрачены на копание моря Олег Петров

Без России Украина явно тормозит. Не плюй в колодец, из которого придется пить. — Галина Самойлова (@GalSamoilova) 20 марта 2019 г.

Порошенко — будто брошенная невеста у венца. С губ не сходит имя обидчика... "Путін ...Володимир Володимирович" ...коль невеста плоха, так, естественно, все кругом виноваты, только не она сама... Светлана Кузьмина‏

Горячую воду, к стати, тоже Путин отключает — Евгений (@peresver) 20 марта 2019 г.

— А сами строить не пробовали? — удивился Mikhail‏.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия и её "агрессия" помешали развитию Киевского метрополитена.