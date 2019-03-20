В Сети высмеяли Порошенко за его оправдания о киевском метро

Пользователи социальных сетей высмеяли слова президента Украины Петра Порошенко, который обвинил Россию в замедленном развитии Киевского метрополитена.
По мнению комментаторов, украинский лидер старается хоть как-то оправдать то, что за время его нахождения у власти в столице не было построено ни одной новой станции подземки. При этом некоторые пользователи выразили уверенность, что средства и ресурсы ушли на какой-то другой "проект" — например, на копание моря.
Петр понимал, что несет чушь, но остановиться уже не мог.— PeisSan (@peissan1) 20 марта 2019 г.
Магазины рошен как грибы после дождя появляются, а с метро как-то не сростается...— JohnNewman (@newmanj0hn) 20 марта 2019 г.
Все силы потрачены на копание моря
Без России Украина явно тормозит. Не плюй в колодец, из которого придется пить.— Галина Самойлова (@GalSamoilova) 20 марта 2019 г.
Порошенко — будто брошенная невеста у венца. С губ не сходит имя обидчика... "Путін ...Володимир Володимирович" ...коль невеста плоха, так, естественно, все кругом виноваты, только не она сама...
Горячую воду, к стати, тоже Путин отключает— Евгений (@peresver) 20 марта 2019 г.
— А сами строить не пробовали? — удивился Mikhail.
Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия и её "агрессия" помешали развитию Киевского метрополитена.
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