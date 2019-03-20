В Счётной палате заявили, что ФСИН закупает продукты по завышенным ценам

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупает продукты питания по завышенным ценам и некорректно формирует объёмы выделения бюджета на продовольствие, говорится на сайте Счётной палаты РФ.

Как отметила аудитор СП Татьяна Блинова, ведомство не учитывало ежегодное уменьшение численности спецконтингента, а индексы цен производителей не соответствовали показателям, установленным Минэкономразвитием.

— В расчётах применялись средневзвешенные прогнозные цены по укрупнённым категориям продуктов питания. В совокупности всё это привело к завышению объёмов бюджетных ассигнований, — добавила Блинова.

Отмечается, что всё продовольствие ФСИН закупает у собственных подведомственных учреждений и унитарных предприятий. Приобретение продовольствия по завышенным ценам приводит к появлению избыточных средств, которые либо перераспределяются на другие нужды, либо сокращаются правительством. В 2015 году было сокращено более 2,3 миллиарда рублей.

В Минюсте согласились с замечаниями СП и готовы их учесть при нормативном регулировании вопроса. В настоящее время готовятся проекты правовых актов, которые будут регламентировать продовольственное обеспечение органов ФСИН.

По факту нарушения законодательств Счётная палата передала обращение в Генеральную прокуратуру.