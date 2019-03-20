Шнуров заявил о прощальном туре "Ленинграда"

В то же время музыкант не исключил, что в будущем группа может собраться вновь для концертной деятельности.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур, который его команда проведёт в девяти городах России в 2019 году, станет последним.

— Между сложными вещами // Я скажу, как не юнец: // Этот тур будет прощальным, // Вот и сказочке конец. // Может быть, когда-нибудь, // Но не скоро. На миру, // Если в край "***", // "Ленинград" я соберу. // А пока, ну всё, пока. // Мавр сделал своё дело, // — Знаю я наверняка, — написал на своей странице в Instagram музыкант.

Отметим, согласно опубликованной афише, тур группы начинается с концерта в Калининграде 4 июня. В списке городов значатся также Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Финальное шоу "Ленинграда" состоится 12 октября в Санкт-Петербурге.