Аксёнов доложил Путину о значительных успехах сельского хозяйства в Крыму

Республика смогла полностью обеспечить потребность местных жителей в мясе птицы, яйцах и частично — овощах.

Глава Крыма Сергей Аксёнов во время совещания доложил президенту Владимиру Путину об успехах сельскохозяйственной отрасли Крыма, отметив значительное техническое перевооружение.

Он поблагодарил за всестороннюю поддержку федеральный центр, подчеркнув, что благодаря этому за пять лет удалось оснастить регион более чем 1700 образцами новой техники.

По словам Аксёнова, за счёт поддержки в размере более чем 5 млрд рублей регион смог полностью себя обеспечить мясом птицы и яйцами и частично — овощами.

— Существенно увеличились поставки свинины на внутренний рынок, мы обеспечиваем себя на 68%, в то время как в украинские времена это было не более 30%, — добавил Аксёнов.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с правительством заявил о необходимости увеличения доходов населения Крыма и уменьшения цен на некоторые группы товаров.