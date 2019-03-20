Эксперты выяснили, как россияне относятся к феминизму и равноправию полов

Больше половины россиян поощряют стремление к равноправию полов, однако лишь треть соотечественников поддерживает феминистическое движение.

Большинство жителей России считает, что общество должно стремиться к полному уравниванию прав (62% респондентов), а также обязанностей (59%) между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает ВЦИОМ, ссылаясь на результаты исследования.

Однако в возможность равенства между полами в различных сферах жизни верят не все: меньше половины (42%) опрошенных считают, что равноправие возможно лишь в определённых сферах, а 13% респондентов заявили, что гендерное равенство в принципе невозможно.

Каждый второй опрошенный (53%) ответил, что равные обязанности могут существовать в некоторых сферах деятельности, а каждый третий (32%) считает возможным полное равенство обязанностей между полами.

Согласно данным, всего 31% поддерживает движение за права женщин, против их дискриминации по половому признаку. Большее число (44%) таких респондентов наблюдается среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

А наивысшая доля (60%) людей, не поддерживающих данное направление, напротив, выявлена среди старшего поколения — 45–59 лет. Их же точку зрения разделяют 55% всех опрошенных.

Опрос был проведён среди 1600 совершеннолетних россиян (716 мужчин и 884 женщины).