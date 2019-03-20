Путин указал на необходимость развивать здравоохранение и образование в Крыму

Речь об этом шла и во время встречи российского лидера с представителями общественности региона.

Президент России Владимир Путин указал на необходимость развивать системы здравоохранения и образования в Крыму. Заявление прозвучало в ходе совещания с членами правительства, посвящённого итогам развития полуострова за последние пять лет.

— Вопросов много, и я предлагаю их сегодня обсудить и принять необходимые решения для того, чтобы двигаться в решении этих вопросов в нужном для нас и для людей, которые проживают в Крыму и Севастополе, темпе, — отметил российский лидер.

Среди приоритетных задач властей Путин также назвал повышение доходов крымчан, а также выравнивание цен на некоторые виды товаров.

К слову, буквально на днях, 18 марта, Владимир Путин и сам был в Крыму, где побеседовал с представителями местной общественности. Глава государства отмечал, что развитие Крыма невозможно без решения фундаментальных задач, в том числе в сфере электрификации, транспорта и водоснабжения. Российский лидер также считает возможной реализацию проектов, связанных с развитием производства, туризма, образования и науки.