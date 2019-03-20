Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Подводя итоги голосования, спикер нижней палаты парламента республики Нурлан Нигматулин заявил, что принято историческое решение.

Депутаты Парламента Казахстана приняли во втором, окончательном чтении поправки в конституцию о переименовании столицы Астаны в Нурсултан.

— Принято историческое решение, — сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин, подводя итоги голосования.

С предложением переименовать Астану в Нурсултан в честь бывшего лидера страны Назарбаева выступил и.о. главы республики Касым-Жомарт Токаев. Соответствующее заявление он сделал сразу после того, как вступил в должность президента Казахстана.

Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. Российский лидер Владимир Путин пожелал первому президенту Казахстана успехов, а также поблагодарил его за совместную работу.