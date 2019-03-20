Японская компания перестанет поставлять в Россию три жизненно важных лекарства

В самой компании такое решение объяснили глобальным пересмотром продуктового портфеля.

Японская компания "Такеда" прекратит в апреле поставку на российский рынок сразу трёх препаратов. Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Росздравнадзора.

Меры затронут такие препараты, как "Амитриптилин Никомед", "Метронидазол Никомед", "Атенолол Никомед". Все они входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а цены на них регулируются государством.

В самой компании такое решение объяснили глобальным пересмотром продуктового портфеля и необходимостью переоснащения производства для выпуска других препаратов. Кроме того, в России зафиксировано достаточное количество идентичных лекарств, а потому отзыв не повлияет на обеспечение пациентов ЖНВЛП.