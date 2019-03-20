В Госдуме напомнили Климкину, что у России нет противников в газовой сфере

Парламентарий Павел Завальный напомнил, что ещё 15 лет назад Незалежная "получала газ по российским ценам и даже в этом случае не платила и всё равно воровала".

Председатель Комитета Государственной думы РФ по энергетике Павел Завальный в беседе с Лайфом прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что Россия якобы пытается начать новую "газовую войну".

— Украинскому правительству свойственна очень воинственная такая риторика в отношении России. Видно, они считают, что это им добавляет очков в предвыборной кампании, — сказал Завальный.

Парламентарий отметил, что глава украинского МИД отличается особой агрессивностью, "при этом сам будучи русским, что удивляет".

— Что касается отношений по газу, я не назвал бы ни старые отношения, ни новые "газовой войной", потому что у нас нет противников. В данном случае мы заинтересованы в стабильном надёжном газоснабжении Украины, стабильном надёжном транзите через Украину на понятных коммерческих, я бы сказал, рыночных условиях, не более того. Им хочется иметь дёшево, много и ни за что не отвечать, — указал председатель комитета ГД.

Завальный также напомнил, что ещё 15 лет назад Украина "получала газ по российским ценам и даже в этом случае не платила и воровала".

— Эти проблемы уже становятся какими-то вечными на протяжении всех взаимоотношений новой России, новой Украины, — резюмировал депутат, подчеркнув, что российская сторона заинтересована исключительно в братских дружеских взаимоотношениях между партнёрами — "Газпромом" и "Нафтогазом".

Ранее Павел Климкин заявил, что РФ якобы пытается начать новую "газовую войну" после истечения срока договора по транзиту газа через Незалежную.