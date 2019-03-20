PR-директор Берковой — о её госпитализации: Не хотим аналогий с Началовой

По словам Максима Клименко, помощь врачей актрисе фильмов для взрослых потребовалась в связи с переутомлением.

Не стоит искать параллелей в госпитализации и кончине певицы Юлии Началовой и попаданием в больницу актрисы фильмов для взрослых Елены Берковой. Об этом журналистам Пятого канала заявил PR-директор Берковой Максим Клименко. Как он отметил, некоторые СМИ сознательно проводят аналогию между этими двумя случаями.

— Думаю, вся страна переживала и скорбела (по Юлии Началовой. — Прим. Лайфа), а мы тут — раз, и зачем-то нас берут, и начинаются параллели, — сообщил PR-директор актрисы.

Максим Клименко отметил, что госпитализация Елены Берковой произошла из-за голодного обморока на фоне переутомления артистки. Он попросил фанатов не беспокоиться за звезду.

Как ране сообщал Лайф, порноактриса и телеведущая Елена Беркова была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник. По предварительным данным, Беркова могла довести себя до плохого самочувствия голоданием для улучшения фигуры.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал абсцесс.