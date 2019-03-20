В Крыму заявили о полной энергетической независимости

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В Крыму заявили о полной энергетической независимости

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Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Введение в работу Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму позволило обрести региону полную энергетическую независимость. Об этом в ходе совещания в правительстве президенту России Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксёнов.

Что касается энергетики, мы стали полностью энергонезависимыми, — заявил Аксёнов.

Напомним, 18 марта в ходе визита в Крым президент России Владимир Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС, которые смогут дать региону 940 МВт мощности.

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