Глава Севастополя попросил Путина помочь с возведением Гераклейской рокады

В связи с этим он выступил с предложением продлить сроки федеральной программы развития полуострова.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе совещания в Правительстве РФ попросил президента страны Владимира Путина помочь со строительством Гераклейской рокады и поддержать ряд других проектов в городе.

Овсянников отчитался об экономических показателях Севастополя после воссоединения с Россией и заявил о реализации в городе ряда важнейших проектов, в число которых входит строительство важнейшей транспортной артерии города — Гераклейской рокады.

Градоначальник попросил поддержки у президента в реализации данного проекта, а также в строительстве научного центра при Севастопольском госуниверситете и моста через бухту Севастополя. В связи с этим он выступил с предложением продлить Федеральную целевую программу по развитию Крыма.

— Учитывая, что по ряду объектов срок строительства превышает срок реализации ФЦП и есть ваши [президента РФ] соответствующие решения, мы ходатайствуем о продлении срока реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, — заявил Овсянников.

Ранее о бюджетных показателях, росте сельского хозяйства и энергетической независимости Владимиру Путину отчитался глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Глава государства, в свою очередь, призвал увеличивать доходы крымчан и уменьшать цены на ряд продуктов на территории региона.