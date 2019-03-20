Глава Севастополя попросил Путина помочь с возведением Гераклейской рокады

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Глава Севастополя попросил Путина помочь с возведением Гераклейской рокады

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Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В связи с этим он выступил с предложением продлить сроки федеральной программы развития полуострова.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников в ходе совещания в Правительстве РФ попросил президента страны Владимира Путина помочь со строительством Гераклейской рокады и поддержать ряд других проектов в городе.

Овсянников отчитался об экономических показателях Севастополя после воссоединения с Россией и заявил о реализации в городе ряда важнейших проектов, в число которых входит строительство важнейшей транспортной артерии города — Гераклейской рокады.

Градоначальник попросил поддержки у президента в реализации данного проекта, а также в строительстве научного центра при Севастопольском госуниверситете и моста через бухту Севастополя. В связи с этим он выступил с предложением продлить Федеральную целевую программу по развитию Крыма.

Учитывая, что по ряду объектов срок строительства превышает срок реализации ФЦП и есть ваши [президента РФ] соответствующие решения, мы ходатайствуем о продлении срока реализации госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, — заявил Овсянников.

Ранее о бюджетных показателях, росте сельского хозяйства и энергетической независимости Владимиру Путину отчитался глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Глава государства, в свою очередь, призвал увеличивать доходы крымчан и уменьшать цены на ряд продуктов на территории региона.

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