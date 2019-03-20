В Симферополе арестован экс-президент Крыма

Центральный районный суд Симферополя сегодня назначил наказание в виде административного ареста на двое суток Юрию Мешкову, в 1994 году занимавшему должность президента Республики Крым. Он был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, сообщает пресс-служба суда.

Мешков Юрий Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП. Ему назначено наказание в виде административного ареста на двое суток Центральный районный суд Симферополя

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Мешков был избран президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины Конституцию Республики Крым отменили, пост президента упразднили. В декабре 1998 года начала действовать новая Конституция Крыма. Республику Крым переименовали в Автономную Республику Крым. А в 2014 году произошло воссоединение Крыма с Россией по результатам проведённого на полуострове референдума.