Друг Началовой заявил, что у певицы был рак

По словам телеведущего Егора Иващенко, артистка будто предчувствовала близкий конец, однако всегда рассказывала о жизненных трудностях с улыбкой на лице.

Врачи диагностировали Юлии Началовой онкологию, но певица справилась с ней достаточно быстро, так как болезнь обнаружили на ранней стадии. Об этом рассказал телеведущий, подопечный исполнительницы в телепроекте "Один в один" Егор Иващенко.

В интервью "Комсомольской правде" он сообщил, что с Началовой подружился на проекте. О том, что у неё на ранней стадии была обнаружена лимфома, певица рассказала ему перед съёмками.

По его словам, артистка будто предчувствовала близкий конец, однако всегда рассказывала о жизненных трудностях с улыбкой на лице.

— Думаю, она до конца не понимала всю серьёзность ситуации, — сказал Иващенко, допустив, что иммунитет Началовой мог быть ослаблен химиотерапией.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Причиной смерти певицы стал абсцесс.