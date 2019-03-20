"Нобелевскую премию по математике" впервые присудили женщине

Она получит премию за "новаторские достижения" и фундаментальное влияние её работ на матанализ, геометрию и математическую физику.

Норвежская академия наук и литературы присудила математическую премию Абеля американке Карен Кескулла Уленбек из Техасского университета, сообщает The Abel Prize.

В заявлении говорится, что женщина получит почётную премию за её "новаторские достижения в области геометрических уравнений с частными производными, калибровочной теории и интегрируемых систем, а также за фундаментальное влияние её работ на математический анализ, геометрию и математическую физику".

Церемония награждения пройдёт 21 марта. Король Норвегии Харальд V лично вручит премию, а также денежный приз в размере 6 миллионов норвежских крон (700 тысяч долларов).

— Признание достижений Уленбек должно быть намного выше, поскольку её работа привела к одним из самых важных достижений в математике за последние 40 лет, — заявил один из членов королевского общества, признанный британский физик-теоретик и популяризатор науки Джим Аль-Халили.

Карен Кескулла Уленбек — учёный-математик, которая является образцом для подражания и активным сторонником гендерного равенства в науке и математике. Сейчас Карен работает в Университете штата Техас в Остине и в Принстонском университете. Также она является одним из основателей Математического института Парк-Сити (занимающегося обучением молодых исследователей) и вузовской программы "Женщины и математика" (The Women and Mathematics Program), которая была создана в 1993 году для расширения возможностей женщин руководить исследованиями в области математики на всех этапах их академической карьеры.

Отметим, что премия Абеля, получившая репутацию "Нобелевской премии по математике", присуждается за вклад в области математики, обладающий необычайной глубиной и влиянием. Целью учредителей этой премии было не только поощрение математиков с мировым именем, но и широкая реклама и популяризация современной математики, в особенности среди молодёжи.

Премия Абеля была учреждена в 2002 году к 200-летию со дня рождения Нильса Хенрика Абеля и была вручена сразу 19 лауреатам.