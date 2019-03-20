Музыкальный критик предложил не сравнивать "прощальные туры" Шнурова и Пугачёвой

Гаспарян признался, что не понимает мотивов ухода со сцены артиста, находящегося в "великолепной творческой форме".

Музыкальный критик Артур Гаспарян в беседе с Лайфом выразил мнение, что некорректно сравнивать "прощальный тур" лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с несколькими "уходами со сцены" народной артистки СССР Аллы Пугачёвой. Об этом он сказал после того, как многие стали обвинять Шнура в "фейке" и "пиаре".

— Уж кого-кого обвинять в каких-то фейковых уходах и можно было бы, но только не Аллу Борисовну. Всё-таки там драматургия всей истории совершенно другая, — отметил Гаспарян.

Он указал на то, что прощания Примадонны — просто "детский лепет на фоне других мэтров".

— Если уж сравнивать Шнура, то, может быть, с группой Scorpions, которая несколько раз приезжала в Россию с прощальным туром. Или Оззи Осборн. Вообще, таких примеров в мировом шоу-бизнесе, не только в отечественном, много, но самый хрестоматийный пример, это, царство ему небесное, Иосиф Давыдович Кобзон. По-моему, ещё в прошлом веке или в середине нулевых с большим 12-часовым концертом в зале "Россия" попрощался со сценой, — напомнил критик.

Гаспарян признался, что не понимает мотивов Шнурова заявлять об уходе со сцены, так как "человек находится в расцвете своих творческих сил, физической и творческой формы, причём блистательной формы".

— Все ждут его концерта в Москве уже, афиши везде развешены. Насколько я понимаю, это один из немногих коллективов, исполнителей, у которых вообще нет проблем с кассой по стране в эти времена, — выразил недоумение эксперт.

С другой стороны, сказал Гаспарян, "Сергей — человек очень широкой творческой натуры и осваивает всевозможные пограничные жанры".

— Он большой стихоплёт у нас в последнее время, он стал таким главным комментатором от цеха рок-музыкантов. Так же, как в поп-музыке у нас есть главный комментатор по поводу всего, что происходит, — Юрий Лоза. А Шнур теперь стал таким "Юрием Лозой рок-фракции". По его искромётным стихам можно составить хронику текущих событий. Поэтому, возможно, он решил сменить немножко форму своей деятельности, — добавил критик.

Гаспарян усомнился, что это действительно превратится в уход со сцены.

— Учитывая его молодой возраст, я не совсем представляю, насколько Шнур может себе позволить исчезнуть из творческого, культурного, художественного пространства, где он одна из самых ярких на данный момент величин. Как талантливый драматург, он нам, видимо, всю эту интригу раскроет чуть в будущем, — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее лидер группы "Ленинград" заявил, что стадионный тур, который его команда проведёт в девяти городах России в этом году, станет последним. Директор группы эту информацию коментироваать отказалась.