В Колумбии родилась девочка с сиамским "близнецом-паразитом" внутри

Такая аномалия встречается в одном случае на миллион, а чаще всего её обнаруживают после рождения "близнеца-хозяина".

В колумбийском городе Барранкилья женщина родила девочку, внутри которой был её близнец. Об этом сообщает издание La Nacion.

Сообщается, что во время одного из УЗИ внутри семимесячного плода врачи обнаружили массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Такая аномалия носит название fetus in fetu — эмбрион в эмбрионе.

На 37-й неделе беременности врачи провели кесарево сечение. По словам хирургов, ждать больше было невозможно, так как это могло нанести серьёзный вред здоровью плода, и он вовсе не смог бы существовать самостоятельно.

Такая аномалия встречается в одном случае на миллион, а чаще всего её обнаруживают после рождения "близнеца-хозяина".