Вышинский заявил Москальковой, что у него всё хорошо

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Вышинский заявил Москальковой, что у него всё хорошо

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Фото: © Instagram / Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова перед заседанием суда в Киеве смогла поговорить с руководителем портала РИА "Новости-Украина" Кириллом Вышинским. Журналист заверил омбудсмена, что у него всё хорошо.

Москалькова спросила Вышинского, что передать родным.

Да, всё хорошо, Татьяна Николаевна. Держимся, — сказал журналист.

Все держатся. Мама в курсе, жена в курсе, где находятся? Её все поддерживают, всё наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают близких, — отметила Москалькова.

Напомним, главного редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. СБУ предъявила журналисту обвинения в госизмене, а позже — и в незаконном обороте оружия. В дальнейшем он был задержан, и срок его ареста постоянно продлевался.

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