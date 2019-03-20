Путин поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

Глава государства выразил уверенность, что сотрудничество двух стран, а также взаимодействие по мировым вопросам будет укрепляться.

Президент России Владимир Путин поздравил Касыма-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что Токаева в России знают как опытного государственного деятеля, который вносит большой личный вклад в укрепление стратегического партнёрства и союзничества между двумя странами.

Президент также выразил уверенность, что сотрудничество России и Казахстана, а также взаимодействие по мировым вопросам будет укрепляться.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев вступил сегодня в должность президента Казахстана после того, как принёс присягу. Этот пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в следующем году. Ранее он занимал пост председателя Сената Казахстана. Верхнюю палату парламента страны Токаев возглавлял с сентября 2017 года.

Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив свой пост, который занимал почти 30 лет.